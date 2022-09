Petit rappel, pour vous dire que le UbiForward sera diffusé dans quelques heures, dès 21h00 avec une annonce d'un certain Assassins Creed Mirage, je ne sais pas si c'est réel ou pas (Joke !!! ), mais surtout une feuille de route sur les prochaines sorties du studio Français.Je vais essayer de relayer les annonces de ce soir au fur et à mesure.

posted the 09/10/2022 at 02:12 PM by leblogdeshacka