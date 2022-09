Kana dévoile (bon, ça fait un moment déjà ! ) La sérigraphie Goldorak n°2 et elle est sublime. C'est simple, c'est celle qui était présente dans le collector sortie l'année dernière.Cette sérigraphie réalisée par l’atelier Expérience de Lyon pour les éditions Kana et le 9ème Store est un plan de Goldorak réalisé par Denis Bajram. Un superbe grand format pour les amateurs de Goldorak et de belles images !Dimensions : 60 x 80 cmPapier : Fredrigoni Sirio color Iris 290g/m2Technique d’impression : recto sérigraphié en un passage de blancLes sérigraphies sont limitées à 1000 exemplaires numérotés.

posted the 09/10/2022 at 09:02 AM by leblogdeshacka