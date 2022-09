Gizmo est un personnage de classe Soutien avec un ensemble de mouvements et de techniques qui lui sont propres : il peut par exemple s'attacher à ses coéquipiers pour les aider à absorber les dégâts. Découvrez-en davantage sur les attaques de Gizmo au travers de ce trailer de gameplay qui présente ses notes de musique projectiles, sa voiture de sport rose, son arc emblématique, ainsi que sa variante de personnage qui est maintenant disponible à l'achat dans le jeu.

Le jeu Multiversus développé par Player First Games, annonce l'arrivée de Giemo dans le jeu.D'autres héros seront ajoutés au jeu, notamment Rick Sanchez (Rick et Morty), Black Adam (DC), Stripe (Gremlins) et bien d'autres.