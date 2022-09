Cette édition 3 LP aux disques rouges transparents inédite et unique à la France contiendra 55 pistes issues de l'anime culte des années '80, composées par Kentarō Haneda et Yūji Ōno. Les disques seront protégées dans des pochettes cartonnées imprimées, et un livret comprenant des illustrations sera inclus dans le coffret. Ce boxset sera disponible au premier trimestre 2023.





Space Adventure Cobra est la série animée issue du chef d'oeuvre de Buichi Terasawa, produite par le prestigieux studio TMS Entertainement et diffusée à partir de 1982. La série connut un succès fulgurant et reste à ce jour parmi les plus appréciées dans le monde de l'animation.



Afin de célébrer les 40 ans de Space Adventure Cobra, nous avons le plaisir de proposer cette sublime OST sur 3 disques regroupant l'intégralité des musiques, chansons (version longue et karaoké) ainsi que plusieurs reprises et pistes rares inutilisées composées à l'époque, le tout complété par un livret 12 pages, illustré des plus beaux arts du maître Terasawa !



L'incontournable bande originale de Space Adventure Cobra, composée par Kentarô Haneda et Yûji Ôno, a grandement contribué à la réputation de la série avec notamment des pistes rythmées, de sublimes morceaux jazz et les inoubliables chansons.



Redécouvrez ce chef-d'œuvre dans cette édition exclusive Just For Games avec 3 vinyles rouges transparents.





Tracklist :



SIDE A



01 Cobra

02 Languid Boredom

03 Subtitle Bridge

04 Fleeting Happiness

05 Messenger from Hell

06 Pursuer

07 Cosmic Dust

08 Walking into the Unknown

09 Rush Hour

10 A Gleam of Hope

11 Window Shopping

12 Abend

SIDE B



01 Labyrinth

02 Evil Conspiracy

03 My Blue Little Angel

04 Seesaw Game

05 Twilight Memory

06 Silhouette

07 Tarcalos Blues

08 Smoke of a Cigar

09 Suspicions

10 Pulse of Justice

11 Dawn to the Universe

SIDE C



01 Solidary Souls (Fast Tempo)

02 Escape to Peace

03 Joyful Voyage

04 Reunion with Old Friends

05 Ancient History of Mars Chapter III

06 Sorrow and Determination

07 Python 77 Magnum

08 Mirage

09 Relaxin’

SIDE D



01 Memoirs

02 Sorrow and Determination (Fast tempo)

03 A New World

04 Secret Desire (Instumental)

05 Turning your Back on the Sunset

06 Fleeting Happiness (Fast Tempo)

07 Sunset Rendez-vous

08 Corridor to Purgatory

09 Whispers of the Devil

10 Solidary Souls

SIDE E



01 Special Moment

02 Cogito Ergo Sum

03 The Psychogun

04 Death March

05 Pastoral

06 Trailer

07 Sweet Happening (Sax Ver.)

08 Sweet Happening (Piano Concerto Ver.)

SIDE F



01 Sayonara Man’s World

02 Sweet Happening

03 Lady

04 Secret Desire

05 Cobra (Karaoke)

Décidément, l'actualité de Cobra s'annonce plutôt bien pour l'année prochaine avec pas mal de coffrets vinyles qui débarqueront début 2023. De la a espérer un retour du dessin animé, il n'y a qu'un pas, ou alors une bd comme pour Goldorak serait vraiment sympa.Space Adventure Cobra (Original Soundtrack) 3LP sera disponible au premier trimestre 2023.