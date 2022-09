Nous sommes en 1930. Après un malencontreux accrochage avec la mafia, le chauffeur de taxi Tommy Angelo se retrouve contre son gré au beau milieu du monde du crime organisé. Au début, il apprécie peu de devoir s'allier à la famille Salieri, mais il se rend vite compte que le jeu en vaut la chandelle. Tandis qu'il se hisse parmi ses rangs, il se fait grassement payer, même si la nature de ses emplois devient de plus en plus sordide. Tommy finira certainement par gagner le respect des Salieri, mais cette transformation autodidacte risque de lui coûter d'autant plus cher, à cause de la nouvelle vie qu'il a choisie.



Découvrez New Haven

Explorez la superficie de New Heaven de plus de 30 km², une ville américaine typique des années 1930, basée sur l'architecture et la culture de la période historique de la Grande Dépression.



Une histoire authentique et un gameplay débordant d'action

Effectuez plus de 20 missions trépidantes qui s'inspirent des évènements des années 1930. Hissez-vous parmi les rangs des Salieri, du simple fantassin au parfait autodidacte, par le biais de meurtres, de courses-poursuites automobiles, de contrebande, de fusillades, de cambriolages de banque et bien plus.



Des véhicules et des armes fidèles à l'époque

En tant que conducteur fugitif et intrépide, prenez le volant de plus de 60 voitures inspirées de l'époque, dotées d'un moteur physique réaliste et de dégâts en temps réel.



Faites le sale boulot avec plus d'une douzaine d'armes à votre disposition : utilisez une batte de baseball, un fusil à canon scié, un magnum et même le célèbre pistolet-mitrailleur Thompson pour vous débarrasser de tout bon samaritain qui oserait se mettre en travers de votre chemin.

Le jeu Mafia est actuellement gratuit sur Steam, alors attention, ce n'est pas le remake sorti il y a quelques mois, mais bien le jeu d'origine de 2002.Vous avez jusqu'au 5 septembre pour débloquer gratuitement la version PC et la conserver ad vitam æternam, après ce sera fini.