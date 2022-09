Jeux Xbox Game Pass retirés le 15 septembre 2022



A Plague Tale Innocence

Aragami 2

Bus Fables : The Everlasting Sapling

Craftopia

Final Fantasy XIII

Flynn : Son of Crimson

The Artful Escape

I Am Fish

SkateBIRD

Lost Words : Beyond The Page

Mighty Goose

Les jeux qui quitteront le Game Pass dès le 15 Septembre 2022 sont dévoilés et il y a du lourd, avec la sortie de A Plague Tale Innocence.