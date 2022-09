Spécialisée dans le design d’intérieur puis artiste pour le milieu du jeu vidéo, Fumitaka Kato s’est tournée vers le manga en 2018 en y apportant tout son talent, son trait détaillé, doux et poétique et ses univers enchanteurs. La Déesse de 3000 ans est sa première série.

Lorsque Kamikino Mitama, divinité d'un petit village, rencontre le jeune Junzo Shiba, elle lui révèle son envie de profiter d'une vie normale et de mettre un terme à ses activités divines. Mais le seul moyen pour y parvenir, c'est de se marier ! Junzo, séduit par Mitama, accepte et la suit jusqu'à un sanctuaire caché dans la forêt. Commence alors le périple d'un lycéen et d'une déesse millénaire dans l'univers féériques des légendes japonaises.

posted the 09/01/2022 at 09:12 AM by leblogdeshacka