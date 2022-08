Batman – la dernière sentinelle





Après une vie passée à combattre le crime, Bruce Wayne n'est plus le même homme, ses nombreuses cicatrices en sont le douloureux rappel. Malgré la perte de ses amis les plus chers, son serment est toujours marqué au fer rouge dans son esprit. Mais aujourd'hui, le manoir est vide, et Batman est plus seul que jamais. Qu'est-ce qui peut encore retenir le Chevalier Noir à Gotham ? D'autant qu'à l'autre bout du monde, un avion vient de se crasher, des centaines d'innocents à son bord. En Angleterre, une mystérieuse organisation qui opère sous le nom d'Equilibrium réclame en effet toute son attention. Peut-être est-il temps pour la chauve-souris de quitter la Batcave... pour toujours ?



Collection : DC Deluxe

Série : Batman - La Dernière Sentinelle

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : ANDY KUBERT

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Batman: The Detective #1-6

Prix : 17 €

------------------------------



Batman chronicles – 1987 volume 2





Pendant que Batman et Jason Todd, le nouveau Robin, prennent leurs marques en tant que nouvelle version du Dynamique Duo, leur chemin croise celui de Selina Kyle, qui continue, depuis quelques temps, d'apporter son aide au Protecteur de Gotham. Bien qu'elle préfèrerait apporter plus que son aide, elle voit Bruce décliner ses avances une nouvelle fois, et le Joker, toujours à l'affut d'un mauvais coup, y voit une occasion inespérée. Avec l'aide du Dr Moon, un savant tortionnaire, il décide de jouer sur le passé et les amnésies à répétition de la criminelle repentie pour la faire basculer à nouveau du mauvais côté...



Collection : DC Chronicles

Série : Batman Chronicles

SCÉNARISTES : MIKE W. BARR, COLLECTIF - DESSINATEURS : ALAN DAVIS, TERRY BEATTY, CARMINE INFANTINO, E.R. CRUZ, DICK SPRANG, TODD MCFARLANE, NORM BREYFOGLE, COLLECTIF

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 360 pages

Contenu vo : Detective Comics 569-581

Prix : 35 €

------------------------------



Crossover tome 2





Plusieurs années après le crossover qui a mêlé fiction et réalité, les personnages de comics, les fameux fakes, sont toujours aussi recherchés... autant que leurs auteurs ! Après la mort de Brian K. Vaughan et d'autres célébrités du genre, les artistes sont en effet bien loin d'être en sécurité. C'est notamment le cas de Chip Zdarsky, qui s'est reconverti en chef cuisinier. On raconte qu'un tueur en série serait à sa recherche, aussi vit-il dans la peur... à raison ! Entre-temps, l'équipe menée par Ellie poursuit son dangereux périple au coeur du dôme et s'apprête à faire des rencontres insolites !



Collection : Urban Indies

Série : Crossover

SCÉNARISTE : DONNY CATES - DESSINATEUR : GEOFF SHAW

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 184 pages

Contenu vo : Crossover #7-13

Prix : 19 €

------------------------------



Deadly Class tome 11





Avis de tempête à Kings Dominion, où de vieilles rivalités ressurgissent et de sombres secrets sont révélés. Déscolarisés depuis les récents événements, Marcus et Saya, les individus les plus meurtriers de la planète, sont réunis une dernière fois. L'épreuve s'annonce ultime puisqu'ils ont été engagés pour s'entretuer.



Collection : Urban Indies

Série : Deadly class

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : WES CRAIG

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 108 pages

Contenu vo : #49-52

Prix : 16 €

------------------------------



Joker Infinite tome 3





Après avoir été gravement blessé par la famille Sampson alors que ces derniers mettaient enfin la main sur le Joker, Jim Gordon semble laisser sa fille Barbara prendre sa place dans sa quête du Clown Prince du Crime. Mais ses mystérieux commanditaires ne le voient pas d'un bon oeil et s'apprêtent à dévoiler leurs réelles intentions... ainsi que leur véritable identité. Le Joker pourra-t-il survivre à l'assaut de ce groupe de l'ombre, d'une famille de cannibales, et de Vengeance, la clone de Bane que Gordon a lâché sur lui ?



Collection : DC Infinite

Série : Joker Infinite

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MIRKA ANDOLFO

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 168 pages

Contenu vo : The Joker #10-15 + Batman black & white #5

Prix : 17 €

------------------------------



Moonshine tome 4





Lou Pirlo a réussi à échapper aux zombies des bayous de la Nouvelle-Orléans et à trouver une planque dans un bidonville de Cleveland appelé "Kingsbury Run". Par le plus grand des hasards, c'est aussi cet endroit que le tout premier serial killer américain a choisi comme terrain de chasse, poursuivi par le grand Eliott Ness. Pendant ce temps, à New-York, Tempest est parvenu à s'infiltrer au coeur de l'ancien gang de Lou, à la recherche de son père disparu. Des loups-garous, des fédéraux, des tueurs en série, des gangsters... Que demander de plus ?



Collection : Urban Indies

Série : Moonshine

SCÉNARISTES : BRIAN AZZARELLO, MARIKO TAMAKI - DESSINATEURS : EDUARDO RISSO, STEVE PUGH

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : MOONSHINE #18-22

Prix : 16 €

------------------------------



Superman infinite tome 3





Aux confins de la galaxie, un peuple entier s'abîme dans la servitude. Les hordes du Warworld sont tombées sous la coupe de Mongul et agonisent sous le poids des chaînes. Accompagné de l'équipe de The Authority, Superman s'est mis en devoir de leur porter secours. Mais le Dernier Fils de Krypton est loin de s'attendre à une telle résistance. Et l'enjeu est de taille, car c'est le destin de la planète entière qui se joue dans cet affrontement !



Collection : DC Infinite

Série : Superman Infinite

SCÉNARISTES : PHILLIP KENNEDY JOHNSON, GRANT MORRISON - DESSINATEURS : DANIEL SAMPERE, MIKEL JANIN

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Action Comics #1036-1040

Prix : 17 €

------------------------------



The department of truth tome 2





Cole Turner a cru bien faire en rejoignant l'équipe de Lee Harvey Oswald. Mais à présent qu'il en apprend davantage sur les fonctions de son supérieur au sein du Département de la Vérité, le doute l'assaille... De plus en plus de tulpas – les formes tangibles créées par les sphères complotistes – s'incarnent dans le monde réel, et il est plus que temps de réagir et de choisir un camp.

Une plongée au coeur des plus grands complots de l'Histoire moderne et d'aujourd'hui !



Collection : Urban Indies

Série : The Department of Truth

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MARTIN SIMMONDS

Date de sortie : 02 septembre 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Department of Truth #8-13

Prix : 19 €

------------------------------



Batman bimestriel infinite #2





Batman est-il encore le protecteur de Gotham City ? La question peut se poser alors que de nouvelles forces profitent des méfaits de l'Épouvantail afin d'imposer un ordre autoritaire, par James TYNION IV et Jorge JIMENEZ. Parallèlement, le Chevalier Noir croise à nouveau le chemin de Huntress, une alliée aux méthodes expéditives, dont la présence lui sera bien utile lors de son enquête dans « les beaux quartiers », par Mariko TAMAKI et Viktor BOGDANOVIC. De son côté, le mercenaire Deathstroke s'est alliée à la justicière Black Canary. Ensemble, ils affrontent les super-vilains les plus retors lors d'aventures qui les entraînent dans l'espace ou dans d'autres dimensions. Un parcours atypique et surprenant auquel nous invitent Joshua WILLIAMSON, Howard PORTER et Paolo PANTALENA.



Collection : DC PRESSE

Série : Batman Bimestriel Infinite

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 09 septembre 2022

Pagination : 288 pages

Contenu vo : • BATMAN #109 et 110 • DETECTIVE COMICS #1037 à 1039 • DEATHSTROKE INC #1 à #7

Prix : 13.17 €

------------------------------



Batman day collector 2022 – ego





Au lendemain de la dernière vague de crimes du Joker, Batman se lance à la poursuite d'un de ses sous-fifres, Buster Snibbs, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la position de son plus fidèle ennemi. Blessé, et épuisé tant physiquement que mentalement, le Chevalier Noir sauve néanmoins in extremis le vaurien qui, paniqué à l'idée-même des représailles de son patron, met fin ses jours. Un traumatisme qui poussera Bruce Wayne dans ses derniers retranchements, aux frontières de la folie pure.



Collection : BATMAN DAY - ALBUM COLLECTOR

SCÉNARISTE : DARWYN COOKE - DESSINATEUR : DARWYN COOKE

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 72 pages

Contenu vo : Batman : Ego

Prix : 0 €

------------------------------



Celui que tu aimes dans les ténèbres





Ro est une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une renommée naissante. Malheureusement, ses nouvelles créations se font attendre. Aussi, son galeriste lui conseille une retraite au calme, à l'abri du tumulte de la ville. Ro trouve alors une vieille demeure, prétendument hantée, dans laquelle elle retrouvera l'inspiration, et bien plus encore...



Collection : Urban Indies

Série : Celui que tu aimes dans les ténèbres

SCÉNARISTE : SKOTTIE YOUNG - DESSINATEUR : JORGE CORONA

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : Contenu : The Me You Love In The Dark #1-5

Prix : 16 €

------------------------------



Harley & ivy – d’amour & de ronces





L'envoûtante Poison Ivy et l'exubérante Harley Quinn ont été à la fois des partenaires de crime et des amies très proches. Alors quand Ivy a besoin d'aide pour trouver un spécimen de racine zombie capable de réduire tout Gotham en esclavage, l'ancienne psychiatre n'hésite pas à lui prêter main forte... ou en tout cas à essayer. Mais le duo n'est pas prêt d'abandonner, et les filles sont prêtes à tout pour dominer le monde, même à aller en Amérique du Sud ou sous les feux des projecteurs d'Hollywood.



Collection : DC Deluxe

Série : Harley & Ivy - D'amour & de ronces

SCÉNARISTES : BRUCE TIMM, PAUL DINI - DESSINATEURS : BRUCE TIMM, COLLECTIF

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Harley & Ivy #1-3 + Batman Adventures Annual #1 "24 Hours" + BATMAN ADVENTURES HOLIDAY SPECIAL #1 "The Harley & the Ivy" + Batman & Robin #8 + BATMAN: GOTHAM KNIGHT #14 "The Bet" + BATMAN BLACK AND WHITE #3 "Role Models"

Prix : 17 €

------------------------------



Harley quinn intégrale tome 1





L'ex-psychiatre Harleen Quinzel n'est pas le genre de femme à se satisfaire d'une vie convenable et tranquille. Elle fuit la routine comme la peste et cherche par tous les moyens à faire de sa vie une aventure. Sa toute fraîche installation à Coney Island est donc l'occasion rêvée d'en commencer un nouveau chapitre ! Avec son entrée fracassante dans l'équipe locale de roller derby, l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat mis sur sa tête, la mortelle et pétillante Harley Quinn aura beaucoup à faire.

Apparue dans les dessins animés, Harley Quinn est désormais l'un des personnages DC les plus populaires, comme en témoigne son succès dans les cosplay.

Le scénariste Jimmy PALMIOTTI et la dessinatrice Amanda CONNER mettent au service de l'héroïne leur sens de l'humour, frappadingue, décalé mais également touchant.



Collection : DC Renaissance

Série : Harley Quinn intégrale

SCÉNARISTES : JIMMY PALMIOTTI, AMANDA CONNER - DESSINATEUR : CHAD HARDIN

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 456 pages

Contenu vo : Harley Quinn #0 + #1-13 + Secret Origins #4 + Futures End #1 + Annual #1 + San Diego Special

Prix : 35 €

------------------------------

Harley quinn the animated series tome 1 : the eat. bang ! kill. tour







Harley & Ivy ont pris la route pour la virée du siècle ! Fuyant Gotham City après une cérémonie de mariage particulièrement désastreuse, Harley Quinn et Poison Ivy doivent impérativement semer un commissaire Gordon particulièrement à cran. Alors qu'Ivy se prend à regretter d'avoir laissé Kiteman au pied de l'autel, Harley promet à sa partenaire un remède radical à son état "post-marium" !



Collection : DC Deluxe

Série : Harley Quinn The Animated Series

SCÉNARISTE : TEE FRANKLIN - DESSINATEUR : MAX SARIN

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : HARLEY QUINN: THE ANIMATED SERIES—THE EAT. BANG. KILL TOUR #1-6

Prix : 17 €

------------------------------

Injustice ground zero intégrale







Au cours de sa carrière de criminelle, Harley Quinn a toujours vécu dans l'ombre de son amant, Monsieur J. Mais quand le Joker décide de s'en prendre à Superman, le poussant à commettre l'impensable et à s'autoproclamer souverain implacable de la Terre, s'en est trop pour elle. Elle rejoint alors la résistance aux côtés de héros menés par Batman, que sa présence plaise ou non. Pour la première fois de sa vie, l'ancienne psychiatre vit pour elle-même et ses propres idéaux moraux.



Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice Intégrale

SCÉNARISTES : BRIAN BUCCELLATO, TOM TAYLOR - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 280 pages

Contenu vo : Injustice Ground Zero #1-12

Prix : 24 €

------------------------------

The Witcher – la complainte de la sorcière







Les flammes s'élèvent alors qu'une sorcière brûle sur le bûcher. Geralt, en quête de sa prochaine mission, reste hanté par les images de cette fatale exécution, comme une menace sourde. Aussi, lorsque la fille d'un riche notable semble avoir été kidnappée, le sorceleur comprend rapidement que sa quête n'est pas une simple mission de sauvetage... Quelque chose le ronge de l'intérieur, quelque chose auquel il ne peut échapper.



Collection : URBAN GAMES

Série : The Witcher

SCÉNARISTE : BARTOSZ SZTYBOR - DESSINATEUR : VANESA DEL REY

Date de sortie : 16 septembre 2022

Pagination : 104 pages

Contenu vo : The Witcher Volume 6: Witch's Lament #1-4

Prix : 16 €

------------------------------

Batman Infinite tome 4







Tandis que Gotham célèbre sa survie à l'État de terreur, Batman se replie dans l'ombre. Mais ce terrain pourtant bien connu par le Chevalier Noir s'avère hostile alors que les abysses deviennent soudainement mortelles. Un bienfaiteur de Batman Inc. nouvellement apparu pourrait bien aider à y remédier, à moins qu'il n'en soit la cause ? Pour le savoir, Batman n'a d'autres choix que de plonger complètement dans les ténèbres de Gotham.



Collection : DC Infinite

Série : Batman Infinite

SCÉNARISTES : JOSHUA WILLIAMSON, JORGE MOLINA - DESSINATEUR : MIKEL JANIN

Date de sortie : 23 septembre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Contenu : Batman #118-121 + back-ups + #124

Prix : 17 €

------------------------------

Geiger







Lorsque le feu nucléaire embrasa le monde, certains parvinrent à se mettre à l'abri, mais pas Tariq Geiger. S'il réussit à placer sa famille en lieu sûr, il n'eut jamais le temps de les rejoindre. Vingt ans plus tard, dans un monde ravagé où des hors-la-loi se battent pour survivre, la loi du plus fort règne. Mais tous ont appris à craindre un homme... Ou plutôt une légende. Il se murmure qu'un guerrier phosphorescent serait parvenu à échapper au nouvel ordre mondial... Un guerrier obsédé par la protection d'un certain bunker...



Collection : Urban Indies

Série : Geiger

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : GARY FRANK

Date de sortie : 23 septembre 2022

Pagination : 272 pages

Contenu vo : Geiger #1-6 + Geiger 80-page Giant #1

Prix : 24 €

------------------------------

Nightwing Infinite tome 2







A présent que le milliardaire Dick Grayson a dévoilé qu'il comptait utiliser sa fortune, héritée d'Alfred Pennyworth, pour faire de Blüdhaven une ville plus sûre, il est devenu l'homme le plus en vue de la ville. Mais également le plus recherché ! Il s'agit maintenant de réussir à ne pas trop attirer l'attention des foules, qu'il puisse continuer à opérer sous le costume de Nightwing sans prendre le risque de révéler sa double identité. Car avec les criminels Sans-Coeur et Blockbuster dans les rues, qui en ont fait leur cible numéro un, la ville a plus que jamais besoin de son justicier masqué !



Collection : DC Infinite

Série : Nightwing Infinite

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : BRUNO REDONDO

Date de sortie : 23 septembre 2022

Pagination : 248 pages

Contenu vo : Nightwing #87-92 + Superman Son of Kal El #9 + Nightwing 2021 Annual #1 + Batman Urban Legends #10

Prix : 24 €

------------------------------

Sandman – the dreaming : waking hours







L'une des responsabilités les plus lourdes du maître du Songe est la création de cauchemars, ces entités capables d'exposer nos plus profondes angoisses. Morphée souhaitait faire de Ruine, le rêve de l'échec catastrophique, son chef-d'oeuvre. Mais chaque création avance son lot de conséquences inattendues. Aussi, lorsque le cauchemar tombe amoureux de la première rêveuse croisant son chemin, il entraîne dans son sillage.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Sandman - The Dreaming : Waking Hours

SCÉNARISTE : GWENDOLYN WILLOW WILSON - DESSINATEUR : NICK ROBLES

Date de sortie : 30 septembre 2022

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Sandman Waking Hours #1-12

Prix : 24 €

------------------------------

Wonder Woman Infinite tome 3







Alors que la Porte du Péril menace de s'ouvrir et de déverser ses dangers dans le monde des Hommes, la tension monte entre les différents clans Amazones. Les Bana-Mighdall considèrent la reine Nubia de Themyscira trop faible, et demandent leur tribut : l'Île de Themyscira. Les Esquecida, parmi lesquelles la Wonder Girl Yara Flor, veulent également leur place à la table des décisions. Le ton monte et la guerre des clans semble inévitable, à moins que la plus ancestrale des traditions Amazones, le Tournoi, puisse mettre tout le monde d'accord. Qui sera la combattante la plus brave et la plus féroce, digne de devenir la Championne et la représentante de toutes les Amazones ?



Collection : DC Infinite

Série : Wonder Woman Infinite

SCÉNARISTES : COLLECTIF, BECKY CLOONAN, MICHAEL W. CONRAD - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 30 septembre 2022

Pagination : 232 pages

Contenu vo : Road to Trial of the Amazons +Trial of the Amazons #1-2 + Nubia & The Amazons #6 + Wonder Woman #785 + Trial of the Amazons : Wonder Girl #1-2

Prix : 21.01 €

------------------------------

Le programme du mois de septembre pour Urban Comics.