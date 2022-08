Petit avis sur les écouteurs Touch de chez TrustOn commence par la boîte, comme pour la batterie externe, c'est simple et efficace, j'aime beaucoup ce vert.Pour l'arrière, nous sommes sur du connu, avec les caractéristiques des écouteurs.À l'intérieur, nous retrouvons la notice, un câble USB pour recharger les écouteurs et différents embouts pour choisir un confort optimal. La boîte où se trouve les écouteurs est en plastique, lorsque les écouteurs sont en charge, la boîte s'éclaire. Elle s'éclaire aussi lors de l'ouverture de celle-ci, quand on prend les écouteurs.Au niveau du confort, c'est plutôt agréable aux oreilles, la texture des embouts est légère et ne fait pas mal. Pas comme des boules quies qui défonce les oreilles.Les écouteurs ont la technologie "Touch Control", tout ce fait sur les écouteurs, par exemple lors d'une écoute d'une chanson, il suffit d'une simple pression, pour mettre la musique en pause. Un double-tap passe à la piste suivante, et un triple-tap redémarre la piste ou revient à la précédente. C'est hyper intuitif je trouve.Pour ce qui est du son, nous avons droit à un son correct, clair dans les oreilles. Je n'ai pas senti de grésillement, après si vous écouter du métal, je pense que ça peut être assez inconfortable, mais pour le style de musique que j'écoute, ça passe vraiment bien. En plus, je m'en sert pour faire quelques travaux dans maison. Si vous vous en servez pour les appels, les Touch Wireless Earphones font aussi très bien le boulot, c'est audible et en plus la batterie dure longtemps, environ 10h pour ma part (après j'ai tendance à les laisser partout une fois qu'ils ne sont plus sur mes oreilles.