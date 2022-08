Un nouveau trailer pour la série animé Cyberpunk 2077 vient d'arriver et avec lui la date de sortie.Cet animé sera disponible le 13 septembre 2022, en exclusivité sur Netflix, la série comptera 10 épisodes.

Cyberpunk: Edgerunners raconte en 10 épisodes l'histoire d'un gosse des rues qui tente de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant edgerunner, un mercenaire hors-la-loi aussi appelé cyberpunk.

Who likes this ?

posted the 08/30/2022 at 06:21 PM by leblogdeshacka