Après la manette Recon Controller, Turtle Beach nous propose une secondes manette, la REACT-R dans sa couleur blanche avec les touches violettes.On commence avec la boîte et le packaging simple, mais efficace, comme d'habitude avec Turtle Beach. J'aime trop les couleurs de la manette.Sur l'arrière de la boîte, nous pouvons découvrir les différentes caractéristiques de la manette.La manette, reprends la forme de la manette de la Series X|S, avec des grippes sur les poignées, malheureusement, ils ne sont pas aussi ergonomique que ceux de ma Recon. C'est juste des grippes modélisé sur la manette, pas de revêtement spécial ici.Chose qui change comparer à une manette officielle, le dessus de la React-R dévoile une palette de touches qui ne sont pas sur une manette de chez Microsoft.Évidemment, les casques de Turtle Beach sont entièrement compatibles, de même que les casques d'une autre marque.Sous la manette, nous pouvons voir deux palettes, ça change pas mal en jeu et c'est une très bonne idée de les avoir mises.La manette offre même des vibrations haptiques et ça change beaucoup de choses en jeu. Sentir la gâchette d'accélération vibrer au rythme des tirs dans Destroy All Humans 2 Repobed ça défonce pas mal.Alors oui, la manette est filaire, mais ça ne gâche en rien le plaisir de jeu. En plus, pas besoin de penser à recharger les batteries et le câble est assez long pour être tranquille sur le canapé à jouer.La manette fonctionne aussi sur PC.Au niveau des vibrations, elle fait même mieux que la manette XBOX, j'ai l'impression d'être sur une DualSense (oui juste l'impression). Sur Forza Horizon 4 par exemple, la manette vibre tellement bien, que l'immersion est encore plus agréable. Alors, elle ne fait pas comme la DualSense avec les gâchettes, mais ça vibre et ça rends super bien.Bref, c'est bien mieux que certaines manettes sur le marché et si vous ne voulez pas une officielle, cette REACT-R est une super alternative.