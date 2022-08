Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan : Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine...



C’est la Journée du mérite de la jeune Leia Organa, princesse d’Alderaan, qui vient d’avoir seize ans.

Elle va devoir relever trois défis (du corps, du cœur et de l’esprit) afin d’être reconnue comme héritière légitime du trône. Elle souhaite avant tout être digne de ses parents, Bail et Breha Organa, mais a l’impression qu’ils se détachent d’elle et en souffre. Leia prend donc sur elle-même de se rendre en mission humanitaire sur la planète Wobani pour aider les nécessiteux. Cependant, confrontée à l’Empire Galactique, elle va vite comprendre que la bonne volonté ne suffit pas ! La princesse fait également ses premiers pas dans le programme législatif pour la jeunesse du Sénat, en compagnie de délégués venus de toute la galaxie...



Découvrez le récit détaillé de l’enfance et du destin de la princesse Leia !



Série en cours, Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan, est l’adaptation en manga du célèbre roman de Claudia Gray qui retrace l’enfance et le destin de la princesse Leia. Publiée depuis 2019 par l’éditeur japonais LINE Corporation, la série Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan, invite le lecteur à découvrir l’histoire de la jeunesse de Leia et se déroule entre les épisodes III et IV de la saga cinématographique. Le lecteur pourra découvrir la façon dont Leia Organa vient rejoindre la Rébellion contre l'Empire.

Star Wars - Luke Skywalker : légendes : LUKE SKYWALKER ? Je croyais que c’était un mythe.



Qui est Luke Skywalker ? Dans la galaxie, nombreux sont ceux à connaître le nom de ce Jedi légendaire, mais rares sont ceux à l’avoir croisé. Certains disent que c’est un impitoyable criminel de guerre. Pour d’autres, ce n’est pas un humain, mais un droïde.



Qu’il soit humain ou légende, tous ceux qui prétendent avoir rencontré l’insaisissable Luke Skywalker ont une incroyable anecdote à partager.



Dans l’anthologie Luke Skywalker : légendes, de grands noms du manga adaptent le célèbre roman de Ken Liu, afin de mettre en image les extraordinaires aventures de l’iconique Maître Jedi.



En 1 seul tome, Star Wars - Luke Skywalker : légendes, est une anthologie de plusieurs histoires réalisées par des grands noms du manga, adaptée du roman de Ken Liu. Cette anthologie comprend 4 histoires : Le cimetière de vaisseaux par Akira Fukaya et Takashi Kisaki, Moi, Droïde par Haruichi (auteur de la série Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan), Le Conte de Lugubrious Mote par Subaru, Grand à l’intérieur par Akira Himekawa, auteur des mangas Zelda. Chaque histoire présente Luke Skywalker sous des points de vue différents selon les personnes qui l’ont rencontré : une autre vision du personnage de Luke qui permet d’enrichir l’univers ! Le manga a été publié en 2020 par l’éditeur Viz Media aux États-Unis.

De nouveaux mangas dans la galaxie Star Wars vont débarquer dès le 5 octobre, avec au programme, Leia et Luke.