Crunchyroll continue d’alimenter son catalogue en ajoutant de nombreuses séries en VOSTFR et/ou en VF. Tandis qu’on peut désormais regarder les premières saisons de My Hero Academia et ONE-PUNCH MAN, mais aussi les VF des deux premières parties de JoJo’s Bizarre Adventure ou encore Fire Force, les utilisateurs pourront, au cours des prochaines semaines, retrouver plusieurs centaines d’épisodes inédits sur la plate-forme. Parmi ceux-ci, l’intégrale de Fairy Tail, Assassination Classroom, Captain Tsubasa ou encore des classiques comme City Hunter - Nicky Larson, Death Note, Code Geass, Hunter X Hunter ou GTO.

Assassination Classroom (2 saisons, VO & VF)Bakuman (3 saisons VO & 2 saisons VF)Basilisk (VO & VF)Beelzebub (VO & VF)Captain Tsubasa (VO & VF)City Hunter - Nicky Larson (4 saisons, VO & VF)City Hunter - Nicky Larson - Private Eyes (VO & VF)Claymore (VO & VF)Cobra the Animation (série & OVA, VO & VF)Code Geass (séries, OVA & films, VO & VF)Deadman Wonderland (VO & VF)Death Note (VO & VF)Devil’s Line (VO & VF)Domestic Girlfriend - Love x Dilemma (VO)Dumbbell : Combien tu peux soulever ? (VO)ēlDLIVE (VO)Fairy Tail (VO & VF)Fire Force (2 saisons, VO & VF)Fruits Basket (3 saisons VO, 2 saisons VF)Full Dive : L'ultime RPG est encore plus foireux que la réalité ! (VO)GTO (VO & VF)Hunter x Hunter (série 2011, VO & VF)Initial D (6 saisons & OVA, VO & VF)Isekai Cheat Magician (VO)Kingdom (3 saisons, VO)L'Attaque des titans (3 saisons, VF)JoJo’s Bizarre Adventure Saison 4 : Golden Wind (VF)ONE-PUNCH MAN (2 saisons, VO & VF)Tokyo Ghoul (3 saisons, VO & VF)

Who likes this ?

posted the 08/26/2022 at 09:02 AM by leblogdeshacka