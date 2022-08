Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testé, l'espoir suspendu au plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres. Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu'aux confins de la carte,

En attendant la diffusion du premier épisode, prévu pour le 2 septembre 2022, en exclusivité sur Prime Video, la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se dévoile avec un trailer.Amazon proposera même de voir cette épisode directement au cinéma, gratuitement, malheureusement, pas disponible en France.