Le casting de House of the Dragon

Encore quelques jours pour découvrir le premier épisode de la série spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, qui sera disponible sur OCS.HBO a dévoilé la durée des épisodes 1, 2 et 3 de la série est connue. Ils feront respectivement 1h06, 54 minutes et 58 minutes. De plus, des fans ont sorti la liste des durées potentielles des autres épisodes de la série, qui font tous plus ou moins une heure.Viserys Targaryen, roi des Sept Royaumes.la princesse Rhaenyra Targaryen, une dragonnière qui espère devenir la première reine des Sept Royaumes.la princesse Rhaenyra Targaryen jeuneLady Alicent Hightower, élevée dans le Donjon Rouge et connue comme la femme la plus avenante des Sept Royaumes.Alicent Hightower jeunePrince Daemon Targaryen, le jeune frère de Viserys.Ser Otto Hightower, Main du Roi et rival du Prince Daemon.Lord Corlys Velaryon, surnommé le « serpent de mer ».Princesse Rhaenys Velaryon, dragonnière et épouse de Lord Corlys, connue sous le nom de « Reine qui n’a jamais existé ».Mysaria, la plus fidèle alliée de Daemon.Ser Criston Cole, un épéiste expérimenté d’origine dornienne.Ser Harrold Westerling, soldat de la Garde Royale et garde du corps de la Princesse Rhaenyra.Ser Harwin Strong, surnommé « Breakbones » et considéré comme l’homme le plus fort des Sept Royaumes.Lord Jason Lannister/Ser Tyland Lannister, jumeaux identiques.Lord Lyman Beesbury : Seigneur de Honeyholt et maître des monnaies au sein du conseil restreint du roi Viserys.Grand Master MellosLarys StrongAegon TargaryenAemond TargaryenSer Steffon Darklyn