'a série Netflix, consacrée à Wednesday Addams se dévoile avec un trailer. Tim Burton annonce vouloir faire un gros film de 8h avec cette première saison.D'ailleurs, le réalisateur de Batman et Batman Returns entre autres, réalisera quatre épisodes de la série sur les huit.La série sera disponible en exclusivité sur Netflix dès cet automne 2022.

Wednesday Addams est désormais étudiante au sein de la très particulière Académie Nevermore, dirigée d'une main de fer par Larissa Weems, ennemie jurée de sa mère Morticia Addams. La jeune fille s'y découvre des capacités psychiques étonnantes et essaie dans le même temps de s'adapter aux autres élèves. Après une série de meurtres qui terrorisent la ville, Mercredi décide de mener l'enquête.

Like

Who likes this ?

posted the 08/17/2022 at 03:16 PM by leblogdeshacka