Développée par KRAFTON, ANA a été créée en utilisant l'hyperréalisme et la technologie d'apprentissage profond. Avec le lancement de ses nouveaux réseaux YouTube et Instagram, ANA vise à poster continuellement du nouveau contenu attrayant, tout en travaillant également sur sa propre chanson originale et son clip. Pour obtenir les assets et les dernières informations sur ANA et KRAFTON

En tant qu'influenceuse virtuelle, ANA a de nombreux hobbies, dont les jeux, la musique, la danse et la mode. En plus de ces centres d'intérêt, sa plus grande motivation est de répandre la joie et la bonne humeur à travers la musique et le divertissement. Mais ANA est plus que ce que l'on peut voir, car elle possède des pouvoirs inattendus. Lors de la publication de ses premières photos, les spectateurs curieux ont pu remarquer un anneau de cristal vert à son doigt. Cet anneau lui permet de se téléporter dans différents endroits et d'interagir avec le monde de diverses manières. En plus de ne jamais avoir à se soucier du trafic, ANA est également propriétaire d'un pistolet à bulles "FIZZ", qui lui permet d'améliorer l'humeur et les sentiments de tous ceux qui l'entourent.

