Après plusieurs mois de retard, il semblerait que le jeu Prince of Persia : Les sables du temps Remake soit dans sa dernière ligne droite. En effet, il liste des trophées/succès vient d'être découverte et en général, le jeu sort peu de temps après.Au total, ce sont 25 trophées et 24 succès qui vous attendent, avec à la clé pour les possesseurs de PlayStation le fameux platine.Plus d'informations, lors du show UbiForward en septembre.

Who likes this ?

posted the 08/17/2022 at 07:21 AM by leblogdeshacka