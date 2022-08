Mauvaise nouvelle pour les fans de DiRT Rally et DiRT 4, en effet, les deux jeux, vont quitter le XBOX Game Pass Ultimate en octobre. EA est assez coutumier de ce genre de pratique, même si les jeux sont normalement sur le EA Play.Les jeux DiRT Rally et DiRT 4 ne seront plus disponibles via l’EA Play à compter du 3 octobre 2022, mais aussi sur le XBOX Game Pass Ultimate.