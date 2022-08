Avec tous les chamboulements chez Warner Bros Discovery, entre l'annulation du film Batgirl, qui ira à la poubelle sans voir la moindre bande annonce, les rumeurs sur l'annulation du Batman de Michael Keaton dans le film Aquaman 2 et peut être aussi dans le film The Flash au profit du Batman de Ben Affleck, il y a bien un film qui verra le jour, qui pourtant était prévu comme un one-shot.Je vous parle bien-sûr du Joker, avec Joker Folie à Deux qui confirme la présence de Lady Gaga dans le rôle de la petite amie du Joker, Harley Quinn.Le film sera une comédie musicale, toujours réalisé par Todd Phillips.

