La dernière saison de Locke & Key se dévoile avec une affiche et un trailer. Tiré des romans graphiques de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, la série se terminera le 10 Août 2022, sur Netflix.Je vous conseille les comics, qui sont vraiment très bons.

Après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, les frères et sœurs Locke emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s'éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

posted the 07/30/2022 at 03:50 PM by leblogdeshacka