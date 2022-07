Après la sortie de la Saison 3: Lancer en avril, Prestige apporte une foule de nouveautés gratuites pour tous les joueurs dont l'introduction du Crossplay entre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La Saison 4 débarque également avec le nouveau mode de jeu "Restock Turrets", qui permet aux joueurs d'affronter jusqu’à 50 vagues de Xenomorphes tout en rechargeant leurs Tourelles Sentinelles à mesure qu'ils abattent leurs ennemis. Les joueurs recevront également de tout nouveaux éléments de personnalisation, notamment des skins Prestige, des armes, des accessoires de tête, des peintures d’armes, des stickers et bien plus encore !

Le jeu Aliens: Fireteam Elite, du développeur Cold Iron Studios, dévoile sa saison 4. Le jeu est un TPS , Survie, Multijoueur, dans l'univers d'Aliens. Il faudra dérouiller de l'Aliens en pagaille avec des amis.Le jeu est disponible dans le Game Pass, sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.