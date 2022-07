Le nouveau film de Christopher Nolan Oppenheimer se dévoile avec un teaser en direct de la chaîne YouTube d'Universal.Pour ce film, Christopher Nolan s'est entouré de nombreux grands noms du cinéma, outre l'excellent Cillian Murphy, on retrouve aussi Robert Downey Jr (Iron Man), Matt Damon (Seul sur Mars), Emily Blunt (Edge of Tomorrow), Florence Pugh (Black Widow), Rami Malek (Mr Robot), sans oublier Kenneth Branagh (Tenet), Alden Ehrenreich (Solo : A Star Wars Story) et David Krumholtz (Numbers).Oppenheimer est attendu en France le 19 juillet 2023.

Who likes this ?

posted the 07/28/2022 at 11:34 AM by leblogdeshacka