Le programme de Netflix, pour le mois d'août est disponible et il y a deux/trois bonnes choses. La dernière saison de Locke & Key, il était temps, Day Shift avec Jamie Fox et les Tortues Ninja et bien évidemment Sandman.-Walter (2018 ) - Avec Issaka Sawadogo et Alban Ivanov-Un homme à la hauteur (2016) - Avec Jean Dujardin et Virginie Efira-Collection Tom Cruise :-Top Gun (1996) ;-Mission: Impossible (1996) ;-Mission: Impossible II (2000) ;-Mission: Impossible III (2006) ;-Mission: Impossible - Protocole Fantôme (2011) ;-Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ;-Vanilla Sky (2001).-Dreamgirls (2006) - Avec Jamie Foxx, Beyoncé et Eddie Murphy-Premium Rush*-Good Doctor - Saison 4-Chaos d'anthologie : Woodstock 99-Buba*-Comme des bêtes 2 (2019)-Notre jour viendra (2010) - De Romain Gavras, avec Vincent Cassel et Olivier Bathélémy-Gambling School: Twin - Préquelle de Gambling School-Wedding Season*-Sandman - Basé sur le comics du même nom-Twenty-Five Twenty-One - K drama-Le Destin des Tortues Ninja : Le film-Carter-Locke & Key - Saison 3-School Tales la série*-Dota: Dragon's Blood - Livre 3-Mes premières fois - Saison 3-Day Shift - Avec Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg-A Model Family*-Brooklyn Nine-Nine - Saison 8-L'envers du sport - Volume 2 (à partir de cette date)-Une vie ou l'autre*-Tekken: Bloodline-The Cuphead Show! - Part 2-365 Jours : l'année d'après-Fullmetal Alchemist : La vengeance de Scar-Selling the OC-Une fille facile (2019) - Avec Mina Farid et Zahia Dehar-La vie scolaire (2019) - De Grand Corps -Malade et Mehdi Idir, avec Zita Hanrot-I Am a Killer - Saison 3-Twelve Minutes-Immortaly-Heads up!-Rival PiratesMAJ*