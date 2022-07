La série suivra l'histoire épique d'amour, de sang et des périls de l'immortalité de Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt et Claudia, racontée au journaliste Daniel Molloy. Irrité par les limites de sa vie en tant qu'homme noir dans la Nouvelle-Orléans des années 1900, Louis trouve impossible de résister à l'offre d'évasion ultime de Lestat : le rejoindre en tant que compagnon vampire. Mais les nouveaux pouvoirs enivrants de Louis ont un prix violent, et l'introduction du plus récent novice de Lestat, l'enfant vampire Claudia, les place bientôt sur une voie de vengeance et d'expiation de plusieurs décennies."

Après le film de Neil Jordan, tiré du roman d'Anne Rice, avec Tom Cruise, Brad Pitt et Kristen Dust, Entretien avec un vampire revient avec une série produite par AMC. Les gars derrière Better Call Saul ou encore The Walking Dead entre autres.La série Entretien avec un vampire sera lancée le dimanche 2 octobre sur AMC. Pas de diffuseur en France pour le moment.