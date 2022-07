Les 23, 24, 30 et 31 juillet, vous pourrez découvrir un concert virtuel du groupe coréen directement depuis le jeu PUBG mobile. Pour assister au concert, vous devez télécharger le jeu et récupérer un ticket de concert gratuit à partir du 15 juillet.

Who likes this ?

posted the 07/24/2022 at 12:14 AM by leblogdeshacka