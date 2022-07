Mike explore les hauts et les bas tumultueux de la carrière de boxeur et de la vie personnelle de M. Tyson (interprété ici par Trevante Rhodes qui est également producteur exécutif du show) – de son statut d’athlète international adoré à celui de paria et vice-versa. En se concentrant sur le sportif, la série examine certains aspects sociaux, ethniques et médiatiques propres à l’Amérique de ces dernières années mais aussi la célébrité, la misogynie, la fracture des classes, la promesse du rêve américain et finalement notre propre rôle dans l’élaboration de l’histoire du boxeur.

Après la série sur Pam & Tommy, Disney s'intéresse à un autre personnage sulfureux des années 90, avec série consacrée à l'un des boxeurs les plus célèbres de la planète, Mike Tyson.La série est développé par le créateur et scénariste Steven Rogers (Moi, Tonya) et la showrunneuse Karin Gist, productrice exécutive de Our Kind of People, Mike explore l’histoire dynamique et controversée de Mike Tyson.La série est composé de huit épisodes, qui seront diffusés sur HULU à partir du 25 août puis à l’international sur Disney+ dès le 8 septembre.