Halloween Ends se dévoile avec un trailer et une affiche. Au casting du film de David Gordon Green, nous retrouverons Jamie Lee Curtis, Will Patton, Andi Matichak, Kyle Richards, Emily Brinks ou encore Nick Castle.Halloween Ends débarquera dans les salles françaises le 19 octobre 2022.

posted the 07/20/2022 at 10:21 AM by leblogdeshacka