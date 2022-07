Sideshow vient de dévoiler il y a quelques jours, sa prochaine statue Iron Man et elle est vraiment pas mal.Pour le moment, pas beaucoup d'informations, heureusement, Sideshow a mis en ligne une vidéo de présentation avec le prototype de la statue. À vue d'œil, elle fera entre 40 et 45cm de hauteur, apparemment, il n'y aura pas de light up, c'est un peu étrange et le socle sera hyper fin. En général, les statues de chez Sideshow ont un socle assez gros, bien massif.