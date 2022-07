MADiSON est un jeu d'horreur psychologique à la première personne, immersif et terrifiant, doté d'un gameplay inquiétant et d'une narration troublante et fascinante. À l'aide d'un vieil appareil photo instantané, connectez le monde humain à l'au-delà. Résolvez des énigmes, explorez votre environnement et surtout, survivez.



Après un léger retard, le jeu MADiSON est maintenant disponible sur PS4 et PS5, la version Switch étant prévue pour le 26 Août.Le jeu est développé par Bloodious Games, anciennement Nosebleed Games.Si je ne rentre pas trop tard ce soir, je vous fait un live sur le jeu