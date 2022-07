"Cela fait maintenant 30 ans que le docteur Sam Beckett est entré dans l'accélérateur Quantum Leap et a disparu. A présent, une nouvelle équipe menée par le physicien Ben Song (Raymond Lee), a été constituée pour relancer le projet, dans l'espoir de percer les secrets de cette machine et de son inventeur. Cependant, tout est amené à changer lorsque Ben voyage illégalement dans le passé, laissant derrière lui son équipe, qui doit percer à jour les raisons de son geste. Aux côtés de Ben se trouve Addison (Caitlin Bassett), sous la forme d'un hologramme que lui seul peut voir et entendre. C'est une soldat vétérane décorée qui apporte à son travail calme et précision.



A la tête de l'opération hautement confidentielle se trouve Herbert "Magic" Williams (Ernie Hudson), un militaire de carrière pragmatique qui doit rendre des compte à ses supérieurs, qui ne seront pas ravis d'apprendre la violation du protocole. Le reste de l'équipe du quartier général comprend Ian Wright (Mason Alexander Park), qui dirige l'unité d'Intelligence Artificielle "Ziggy", et Jenn Chou (Nanrisa Lee) qui s'occupe de la sécurité numérique du projet. Tandis que Ben voyage d'une vie à l'autre, remettant de l'ordre dans les erreurs du passé, il devient évident que son équipe et lui vont vivre une aventure palpitante. Cependant, Addison, Magic, Ian et Jenn savent que s'ils souhaitent résoudre le mystère qui entoure Ben et le ramener chez lui, ils devront agir vite, ou le perdre à jamais."

Le synopsis officiel du reboot de Code Quantum est enfin dévoilé et j'ai un peu peur de la catastrophe à venir. Après, il faudra juger sur pièce évidemment.En tout cas, sans Scott "Sam Beckett" Bakula (qui devrait apparaître dans le pilote, je crois) et le regretté Dean "Al Calavicci" Stockwell, ma série n'aura pas la même saveur.Code Quantum reboot, fera ses débuts le 19 septembre 2022 sur la chaîne de la NBC.