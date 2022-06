Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Spécial '98



De retour dans la série pour la première fois en une décennie, la légendaire Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special '98 est une machine monstre développée spécifiquement pour concourir dans les conditions les plus extrêmement difficiles pour n'importe quelle voiture de course à conquérir la montée perfide. Le cadre est d'un tout nouveau design utilisant un cadre spatial en aluminium. Pour optimiser les performances, le groupe motopropulseur a été considérablement modifié, déplaçant le moteur de la position avant du modèle de base à une configuration centrale. Le moteur V6 de 2,5 L entièrement réglé a été équipé de deux turbocompresseurs lui permettant de produire un maximum de 981 BHP et un couple maximal de 95 kgfm.



Suzuki Vision Gran Turismo (Version Gr.3)



Ce modèle est une réalisation des prouesses sportives de Suzuki, largement réglé pour répondre aux réglementations Gr.3. La Suzuki VGT de base utilise le moteur Hayabusa de 1 340 cm³ (1 340 cm3) associé à 3 moteurs électriques de grande puissance sur un groupe motopropulseur à traction intégrale. Cette version Gr.3 a cependant été modifiée pour une configuration simple à moteur avant et propulsion arrière avec un moteur V8 bi-turbo composé de 2 blocs moteurs Hayabusa pour une cylindrée totale de 2 680 cm³ (2 680 cm3). Sous cette forme, le moteur monstrueux peut produire un maximum de 577 BHP à un régime incroyablement élevé de 10 000 tr/min. Par rapport au modèle de base, l'esthétique du design a été modifiée pour obtenir une force d'appui accrue, avec un aileron avant agrandi ainsi que l'ajout de diffuseurs avant et arrière, une aile GT et des conduits d'air sur le capot.



1932 Ford Roadster



Dans le monde des voitures personnalisées, les États-Unis sont souvent numéro un en termes de qualité, de volume et de genre. Le genre le plus ancien d'entre eux, désormais emblématique de la culture américaine, est le Hot Rod. Il s'agissait d'un mouvement né dans les années 1930, où le Ford Model T et les derniers modèles A et B ont été fortement modifiés par leurs propriétaires. D'importantes modifications extérieures ont été effectuées sur ces voitures, telles que la suppression des passages de roue, des capots et la découpe de la carrosserie pour en faire des cabriolets à toit ouvrant. Des moteurs plus puissants ont ensuite été ajoutés aux voitures à mesure que la technologie s'améliorait au fil des ans.

Gran Turismo Café – Menus supplémentaires



Les 3 menus supplémentaires suivants ont été ajoutés :



Collection Toyota 86 : ouvre au niveau de collectionneur 20

Collection Honda Type R : ouverture au niveau 20 des collectionneurs

Collection de moteurs rotatifs : s'ouvre au niveau de collecteur 32

Au programme de cette nouvelle MAJ, trois nouvelles voitures, un circuit international et des menus supplémentaires.Surnommé "The Glen", Watkins Glen International est un parcours routier historique situé dans l'État de New York, à environ 260 miles au nord-ouest de New York, qui a ouvert ses portes en 1956 et est entouré de collines. La première moitié de la piste comprend des sections à grande vitesse avec des virages à vitesse moyenne à élevée, la seconde moitié présentant des combinaisons de virages serrés et techniques. La piste vallonnée est également étroite, ce qui encourage les batailles de course à haute intensité. La ligne droite arrière mène à une chicane à grande vitesse, immédiatement suivie d'un virage à droite dans une section inclinée (boucle extérieure), qui est l'un des principaux points forts de la piste. De là, le long parcours se déroulera dans la section technique connue sous le nom de "The Boot", tandis que le "Short Course" contourne entièrement ce segment.