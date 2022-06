Les aventures croisées de l’univers Star Wars et des jouets LEGO se poursuivent avec cet épisode estival dont l’action se déroule peu de temps après les événements relatés dans STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER. En quête d’une trêve bien méritée face aux soldats impériaux et aux chasseurs TIE, Finn organise des vacances surprises pour ses amis Rey, Poe, Rose, Chewbacca, BB-8, R2-D2 et C-3PO à bord de l’Halcyon, un hôtel intergalactique ultra-luxueux. Mais son projet de retrouvailles tourne court lorsqu’il est séparé du groupe.

Un trailer pour LEGO Star Wars Summer Vacation, qui sera disponible sur Disney+.Le film sera disponible le 5 Août en exclusivité sur Disney+.