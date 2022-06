Shadowrun Trilogy (Cloud et Console) ID@Xbox



Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

Total War: Three Kingdoms (PC)



Total War: Three Kingdoms est le premier opus de la série primée à recréer les conflits épiques de la Chine antique. Alliant campagne au tour par tour, création d’empire et conquête sur fond de batailles en temps réel, le titre redéfinit la série, dans un âge de héros et de légendes.

FIFA 22 (Console et PC) EA Play – 23 juin



FIFA 22 sera bientôt disponible dans “The Play List” via EA Play, les membres du PC Game Pass et Ultimate pourront découvrir les avancées fondamentales en termes de gameplay et de nombreuses innovations au sein de tous les modes. De plus, les membres peuvent profiter de récompenses mensuelles, comme des accessoires et des pièces Volta, des bonus EXP Saison Ultimate Team et des ensembles de Stade FUT.

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console et PC) – 23 juin



Naraka: Bladepoint est un jeu d’action mythique pour jusqu’à 60 joueuses et joueurs et l’un des titres les plus vendus sur PC en 2021, ayant dépassé la barre des 10 millions de joueuses et de joueurs en août dernier. Vous allez pouvoir profiter de ses combats et explorer son monde avec les héros et les armes de votre choix pour affronter les autres et tenter de survivre.

Far Cry 5 (Cloud, Console et PC) – 1er juillet



Bienvenue à Hope County, dans le Montana, terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte fanatique prêchant la fin du monde : Eden’s Gate. Défiez son chef, Joseph Seed, et ses frères et sœur, allumez les feux de la résistance et libérez les citoyens.

Les prochains jeux du Game Pass sont dévoilés, les joueurs de football seront ravis de voir débarquer FIFA 22, quant aux joueurs multi, le jeu Naraka deviendra sans nul doute, leurs nouveaux terrains de jeu.