Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Dans Menteur, le nouveau film d'Olivier Barou, avec notamment Tarek Boudali, ou encore Artus (connais pas), Pauline Clément et Bertrand Usclat (Brout, c'est lui, ou encore le monde à l'envers, je crois aussi ! ), Se dévoile avec un trailer.