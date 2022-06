Voila, la suite de FF7 Remake a été annoncé et montré, il s'agira de Rebirth qui sortira sur PS5 l'hiver prochain donc 2023.Une troisième et dernière partie est déjà prevue pour conclure cette trilogie.Nous avons aussi pu confirmer l'existence du remake de Crisis Core sur toutes les consoles du moment et PC. Ce dernier sortira cet hiver.