Assassin’s Creed Origins

L'Égypte ancienne, époque de grandeur et d'intrigues, sombre dans une impitoyable lutte pour le pouvoir. Dévoilez des secrets et des mythes oubliés à un moment crucial : les origines de la Confrérie des Assassins.

Dead Island Definitive Edition

La référence en matière de jeux de zombies, à présent totalement remastérisée. L'enfer s'invite au paradis ! Apprêtez-vous à vivre l'apocalypse zombie comme vous ne l'aviez jamais vue, pour un spectacle plus impressionnant que jamais ! Vous voilà en plein milieu d'une invasion de zombies sur l'île tropicale de Banoi. Votre seul objectif : survivre ! Comprend tous les DLC disponibles.

I Am Fish

I Am Fish est un charmant jeu d'aventure basé sur la physique avec quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium. Nagez, volez, roulez et mordez pour retrouver votre liberté et vos amis dans l'océan.

Les Free Play Days du week-end sont dévoilés et pour ceux qui ne sont pas abonnés au Game Pass, Assassin's Creed Origins est gratuit tout le weekend.