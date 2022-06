"Squid Game a pris le monde d'assaut avec l'histoire captivante et les images iconiques du réalisateur Hwang Dong-hyuk", a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix chargé des séries non-scriptées et des documentaires. "Nous lui sommes reconnaissants pour son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition massive et cette expérience sociale. Les fans de la série dramatique vont vivre un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel vont participer à la plus grande série de compétition jamais réalisée, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus grand prix en espèces à la fin."

Quelques jours après l'officialisation de la saison 2 de Squid Game, Netflix annonce l'arrivée d'une téléréalité dans l'univers de la série coréenne. À en croire le trailer, 456 candidats s'affronteront pour tenter d'empocher l'énorme cagnotte de 4,56 millions de dollars, soit la somme la plus importante dans une téléréalité.Intitulé Squid Game: The Challenge, le show sera composé de 10 épisodes.