Petit avis sur le Recon Air, dans sa version Playstation de chez Turtle Beach.On commence, comme d'habitude avec le packaging, qui est plutôt sobre comme souvent chez Turtle Beach. À l'arrière les différentes caractéristiques de ce Recon Air avec en bas la mention compatible avec, la Switch, le mobile, Windows 10 et Mac. En effet, pas de compatibilité avec la One car Turtle Beach à prévu un Recon Air avec un embout spécial (qui s'adapte à la manette pour la One).À l'intérieur, nous retrouvons la traditionnelle notice et deux embouts d'oreillette interchangeables (histoire de bien être confortable pendant les sessions de jeu).Pour l'utilisation, comme toujours c'est d'une simplicité déconcertante, on branche le dongle et hop ça fonctionne. Au niveau du confort, je n'ai pas ressenti de gêne particulière. Le son est plutôt bon, sachant que le prix du Recon Air est de 34.99€, ça fait très bien le boulot. Les boutons du micro servent à augmenter ou à baisser le volume (vous pouvez même vous en servir avec votre téléphone en le mettant en bluetooth).Pour une utilisation optimale, j'ai opté pour le son du jeu sur la TV et le casque me sert uniquement pour le chat entre potes sur Destroy All Humans (le jeu multijoueur où il n'y a personne !! ).Pour le prix, 34.99€, le Recon Air de chez Turtle Beach est un très bon produit. Surtout si vous avez déjà investi dans un bon gros casque. Il a également une autonomie correcte avec 10 bonnes heures une fois chargée à bloc.