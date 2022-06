En attendant la révélation prévue pour septembre et le Rogue-lite pour cet été, Ubisoft propose un petit jeu pour les fans de la licence Assassin's Creed. Une sorte de compte à rebours.Chaque semaine, il y aura des défis, cette semaine est consacré à Assassin's Creed Valhalla. Celui que j'ai le moins joué je crois, car pas eu le temps encore de bien m'y mettre. La semaine suivante, ce sera au tour de Assassin's Creed Odyssey puis Origins, jusqu'à arriver à Assassin's Creed premier du nom.Encore quelques semaines pour découvrir plus en détails l'avenir de la saga d'Ubisoft.