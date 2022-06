De jeunes parents emménagent avec leur bébé dans une ferme isolée au passif lugubre. Au fur et à mesure que le passé de leur maison est révélé, la fragilité de la mère se transforme en un état de psychose qui met en danger sa propre sécurité et celle de son nouveau-né.

Eh non, il ne s'agit pas de la fumisterie Hasan Kahraman, Abandoned du studio Blue Box Games, mais bien du nouveau film avec Emma Roberts, Michael Shannon et John Gallagher Jr. Le film est réalisé par un réalisateur, que je ne connais absolument pas, Spencer Squire.La sortie du film est prévue pour le 17 juin 2022 aux US et en VOD dès le 24 Juin.