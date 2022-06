L’action et le challenge proposés par le jeu, déjà intenses, seront relevés par l’arrivée des Défis d’Enoch en coop. Les joueurs pourront ainsi rejoindre des parties instantanément et découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux ennemis et de nouvelles fonctionnalités D'OUTRIDERS: WORLDSLAYER en solo ou en coop avec leurs amis.

Le DLC du jeu Outriders se dévoile lors du Summer Game Fest.Un nouvel épisode de Transmission d'OUTRIDERS sortira le 10 juin.