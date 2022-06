Lorsqu’une jolie princesse au caractère bien trempé refuse d’épouser le cruel sociopathe auquel elle est fiancée, son père, fou de rage, la fait enlever et enfermer dans une tour isolée du château. Face à un prétendant vindicatif et méprisé qui n’a de cesse de chercher à usurper le trône paternel, elle va devoir trouver des solutions radicales pour non seulement protéger sa famille et elle-même, mais aussi sauver tout le royaume...

Le nouveau film avec Joey King, LA PRINCESSE débarque en exclusivité sur Disney+, dès le 1er Juillet 2022. Le film est qualifié de film d'action spectaculaire et irrévérencieux, sur le cp de Disney. Pour la réalisation, le studio de Mickey à choisi le réalisateur d’origine vietnamienne Le-Van Kiet, le film Furie.Le film sera disponible sur Disney+, dès le 1 er Juillet dans la rubrique Star.