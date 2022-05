Batwoman intégrale tome 1

Élevée par son père dans le respect des valeurs militaires, Kate Kane aspirait à devenir un des éléments les plus éminents de l'armée américaine, jusqu'au jour où son homosexualité fut dénoncée par un de ses condisciples. Désireuse de protéger les innocents, en souvenir du meurtre de sa mère et de sa soeur, elle trouva en Batman un modèle et mit sa fortune et ses connaissances au service de la justice pour devenir... Batwoman !



Collection : DC Renaissance

Série : Batwoman Intégrale

SCÉNARISTES : JH WILLIAMS III, GREG RUCKA - DESSINATEURS : JH WILLIAMS III, JOCK

Date de sortie : 03 juin 2022

Pagination : 400 pages

Contenu vo : Detective Comics #854-863 + Batwoman #0-5

Prix : 35 €



----------------------------------------

Bill Finger dans l’ombre du mythe

En 2006, Marc Tyler Nobleman débutait sa quête pour en savoir plus sur le co-créateur rarement cité de Batman. L'homme qui a créé la quasi-totalité de la mythologie entourant l'un des super-héros les plus emblématiques de l'histoire est mort dans la pauvreté en 1974. "Bill Finger, dans l'ombre du mythe" est un roman graphique sur la quête de Nobleman, c'est une histoire sur le traumatisme et la justice racontée à différents niveaux narratifs. Il y a la recherche de Nobleman, qui retrace la véritable histoire derrière le Chevalier Noir. Il y a ensuite l'histoire de Bill, sa rencontre avec Bob Kane, son travail et ses difficultés dans l'industrie de la bande dessinée, sa dépression alors que Kane, considéré comme l'unique créateur de Batman, est sous les feux de la rampe. Ensuite, il y a l'histoire du fils de Bill qui tente en vain de rétablir l'héritage de son père tout en luttant contre sa propre sexualité et, plus tard, contre le VIH. Enfin, il y a l'histoire d'Athena, la petite-fille de Bill, dont personne ne croit que son grand-père est le co-créateur de Batman.

Fidèle aux récits de Batman, l'histoire prend des allures de roman policier révélant la tragique et véritable histoire derrière la création de Batman. Le livre bénéficie d'une préface de la petite-fille de Finger, Athena Finger, et de l'historien Marc Tyler Nobleman, qui a joué un rôle déterminant dans l'établissement du crédit de co-créateur de Finger à titre posthume en 2015.

Collection : URBAN GRAPHIC

Série : Bill Finger dans l'ombre du mythe

SCÉNARISTE : JULIAN VOLOJ - DESSINATEUR : EREZ ZADOK

Date de sortie : 03 juin 2022

Pagination : 136 pages

Prix : 20 €



----------------------------------------

Far Sector

La Green Lantern Jo Mullein vient d'être affectée à l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie. En charge d'élucider un meurtre au sein de cette société qui n'a plus connu de crime depuis plusieurs siècles, elle devra non seulement affronter l'animosité ambiante mais également faire la lumière sur un second assassinat : celui du principal suspect.



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Far Sector

SCÉNARISTE : N.K. JEMISIN - DESSINATEUR : JAMAL CAMPBELL

Date de sortie : 03 juin 2022

Pagination : 312 pages

Contenu vo : Far Sector #1-12

Prix : 29 €



----------------------------------------

Robin & batman

À la mort de ses parents, Dick Grayson a été recueilli par le milliardaire Bruce Wayne, ignorant la double-identité de son bienfaiteur. À force d'exercices et d'entraînements intensifs, le garçon gagnera sa place et prendra part à la croisade du Chevalier Noir. Mais leur relation n'a pas toujours été simple. Dick reste avant tout un jeune orphelin, un être brisé, victime d'un mal-être profond et perclus de doutes. Au coeur d'une ville sinistrée par la criminalité, l'adolescent devra traverser bien des obstacles avant de devenir le tout premier Robin.



Collection : DC Deluxe

Série : Robin & Batman

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : DUSTIN NGUYEN

Date de sortie : 03 juin 2022

Pagination : 136 pages

Contenu vo : Robin & Batman #1-3

Prix : 16 €



----------------------------------------

Rorschach

Cela fait 35 ans qu'Ozymandias a téléporté un monstre tentaculaire sur New York, tuant des milliers de personnes et détruisant une fois pour toutes la confiance du public dans ses protecteurs. Depuis cette catastrophe, Rorschach est devenue une icône culturelle fascinante, symptôme d'un monde en perte de repères. Lors de la tentative d'assassinat d'un candidat populiste, on abat un homme portant le masque de Rorschach. Qui est l'homme derrière le masque, et surtout quelles étaient ses motivations ? L'inspecteur chargé de découvrir la véritable identité du tueur abattu s'engage alors dans une enquête qui l'entraîne dans un méandre de conspirations, d'invasions extraterrestres, de bienfaiteurs en disgrâce, de visions mystiques et même de bandes dessinées.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Rorschach

SCÉNARISTE : TOM KING - DESSINATEUR : JORGE FORNÉS

Date de sortie : 03 juin 2022

Pagination : 320 pages

Contenu vo : Rorschach #1-12

Prix : 29€



----------------------------------------

Batman année un

Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime... mais sa tâche ne sera pas aisée. Face à la corruption des autorités de la ville, à la solde de la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va forger une alliance avec un policier fraîchement arrivé en ville : le lieutenant James Gordon.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 256 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman année zéro

Dès ses débuts, Batman dut affronter la vague de pillage du gang de Red Hood. Mais une fois ce féroce stratège défait, les véritables ennuis débutèrent lorsque Gotham fut plongée dans les ténèbres suite à un blackout savamment planifié. Le responsable ? Un nouveau scélérat nommé le Sphinx, bien décidé à faire plier la cité et son nouveau protecteur.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 376 pages

Prix : 4.64 €



----------------------------------------

Batman arkham asylum

Les patients de l'asile d'Arkham se sont échappés de leurs cellules et tiennent le personnel de l'institut en otages. Leur unique requête en échange de la libération des prisonniers: que Batman pénètre dans l'asile et endure leur enfer quotidien. Persuadés que la place d'un homme habillé en chauve-souris est obligatoirement avec eux, les patients réservent à leur hôte une expérience qui le marquera longtemps.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 128 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman aventures

Des cellules de l'asile d'Arkam aux ruelles malfamées de la ville, le Chevalier Noir veille. Gotham City et lui ne font qu'un. Ce nouvel arc des aventures de Batman démarre très fort, en témoigne l'alliance du Joker et du Pingouin. Une série directement inspirée de la célèbre série animée de Bruce Timm et Paul Dini.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 200 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman curse of the white knight

Le fléau Jack Napier est de nouveau derrière les barreaux, mais la sérénité est loin d'être de retour à Gotham, et encore moins au Manoir Wayne, où Bruce peine à retrouver équilibre et sérénité. Son pire ennemi n'a pas seulement ébranlé ses convictions et sa raison d'être, il a également durablement saccagé l'image de Batman et sa légitimité aux yeux des habitants de sa ville. La disparition d'Alfred n'est pas sans séquelle non plus, bien qu'elle laisse derrière lui un héritage inattendu : le journal d'Edmond Wayne daté de 1685, premier de sa lignée à s'être installé à Gotham et adversaire d'un certain Lafayette Arkham, dont les ossements ont été récemment découvert dans la cellule du Joker.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 248 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman le coeur de silence

De nouvelles enquêtes attendent Batman, qui doit faire face à des adversaires inédits et au retour d'un de ses plus redoutables ennemis, Silence. Cette fois-ci, le criminel au visage dissimulé sous des bandages, s'attaque non seulement au Chevalier Noir mais également à la personne la plus chère à son coeur... Selina Kyle, dite Catwoman !

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 184 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman sombre reflet

Tandis que Batman enquête sur une étrange vente aux enchères dans le milieu de la pègre de Gotham, le fils psychotique du Commissaire Gordon fait sa réapparition. Si ce dernier aimerait pouvoir faire à nouveau confiance à son fils, la personnalité trouble du jeune homme ravive cependant chez Gordon de douloureux souvenirs.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 272 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman terre-un

Batman n'est pas un héros, et encore moins un super-héros. Il n'a pas de super-pouvoirs. Batman, est juste un homme comme les autres. Vulnérable, et en colère. Batman Terre-1 raconte la vengeance d'un homme, celle d'un orphelin pour un père et une mère assassinée.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 144 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman the dark knight returns

Des années après avoir pris une retraite forcée, Bruce Wayne est devenu un quinquagénaire aigri et porté sur l'alcool. Mais la plongée de Gotham City dans le crime et le désespoir va le pousser à redevenir le justicier Batman. Traqué par la police et le gouvernement, le Chevalier Noir va mener sa dernière horde sauvage.

Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 200 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Le fils de Batman

Batman a déjà affronté Talia Al Ghul et son empire du crime à plusieurs reprises, mais leur lutte prend un tour bien plus personnel lorsqu'elle présente au héros le fils issu de leur union : Damian ! Malgré son jeune âge, il est déjà un assassin de renom et Tim Drake, alias Robin, ne tarde pas à en faire les frais ! Pour Batman, c'est le début d'une épopée qui va l'amener à revisiter toute son histoire et redécouvrir des alliés comme des ennemis passés.



Collection : Le meilleur de Batman

Date de sortie : 08 juin 2022

Pagination : 176 pages

Prix : 4.9 €



----------------------------------------

Batman chronicles – 1987 volume 1

Après le départ de Dick Grayson, Batman se retrouve sans un Robin, jusqu'au jour où il croise la route de Jason Todd, un gamin des rues qui tente de lui voler les roues de sa Batmobile ! Après avoir défait une organisation criminelle, le Dynamique Duo est à nouveau réuni pour affronter les plus grandes menaces qui planent sur Gotham dont le Pingouin ou Gueule d'Argile.

Collection : DC Chronicles

Série : Batman Chronicles

SCÉNARISTES : FRANK MILLER, MIKE W. BARR - DESSINATEURS : DAVID MAZZUCCHELLI, JERRY BINGHAM

Date de sortie : 17 juin 2022

Pagination : 448 pages

Contenu vo : Batman #402-414 + Batman Annual #11 + Batman Son of the Demon

Prix : 35 €



----------------------------------------

Batman Infinite tome 3

Gotham City est en passe d'instaurer la loi martiale ! Bien malgré lui, Batman a fait le jeu de l'Épouvantail qui, après un an de préparation, a déclenché une attaque coordonnée sur Gotham City en manipulant Simon Saint et Peacekeeper-01. Mais d'autres forces sont à l'oeuvre avec l'émergence d'un Anti-Oracle qui diffuse des fake news sur tous les canaux et appelle les habitants de Gotham à céder à la terreur et à la violence dans les rues de la ville !

Collection : DC Infinite

Série : Batman Infinite

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEURS : JORGE JIMENEZ, COLLECTIF

Date de sortie : 17 juin 2022

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Batman #115, Nightwing #85, Batman #116, Nightwing #86, Batman #117, Batman Secret Files - The Gardener #1, Fear State Omega #1

Prix : 20 €



----------------------------------------

Harley Quinn Infinite tome 2

Keepsake lève sa propre armée, Hugo Strange se déguise en Batman, et la ville se déchire littéralement sous la menace de l'État de terreur installé par L'Épouvantail. Pour remettre tout en ordre, Gotham peut compter sur Harley Quinn, son acolyte Kevin, et Gardener ! Bella Garten s'allie à la psychiatre pour retrouver la pièce manquante de son ancienne petite-amie, Poison Ivy, et aider à sauver la ville. Et pour affronter l'Épouvantail et Keepsake, elles auront besoin de toute l'aide possible : il est temps de rassembler les Sirènes de Gotham !

Collection : DC Infinite

Série : Harley Quinn Infinite

SCÉNARISTE : STEPHANIE PHILLIPS - DESSINATEUR : RILEY ROSSMO

Date de sortie : 17 juin 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Harley Quinn #7-12

Prix : 16 €



----------------------------------------

Robin Infinite tome 2

Alors que victoires éclatantes et défaites mortelles s'enchaînent à un rythme effréné, le grand tournoi s'apprête à entrer dans sa phase finale. Entretemps, les secrets de l'île de Lazare se dévoilent un à un, laissant apparaître un plan à l'ampleur insoupçonnée... Damian saura-t-il utiliser tout ce qu'il a appris pendant le tournoi, ou mourra-t-il pour la dernière fois ?

Collection : DC Infinite

Série : Robin Infinite

SCÉNARISTE : JOSHUA WILLIAMSON - DESSINATEUR : GLEB MELNIKOV

Date de sortie : 17 juin 2022

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Robin #7-12 + Robin 2021 Annual #1

Prix : 18 €



----------------------------------------

Grendel tome 2

L'héritage de Hunter Rose s'est perpétué à travers la vie torturée de Stacy, la fille adoptive de Rose, pour véritablement s'épanouir avec la fille de Stacy : Christine Spar. Ravivant le règne de terreur du Grendel originel, Spar laisse libre-cours à l'entité meurtrière qui réclamera d'autres hôtes, tous plus puissants et plus malveillants les uns que les autres !

Collection : URBAN CULT

Série : Grendel

SCÉNARISTE : MATT WAGNER - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 576 pages

Contenu vo : Devil Tales + Devil Chil + Devil's Legacy + The Devil Inside

Prix : 35 €



----------------------------------------

House of slaughter tome 1

Avant de revêtir le masque noir, le mentor d'Erica Slaughter, Aaron Slaughter, a fait ses armes dans un ordre peu conventionnel. Fief de l'ordre des chasseurs, les enfants, destinés à devenir des guerriers, y sont confrontés à des menaces plurielles. Élève réservé, la trajectoire d'Aaron prend une tournure inattendue et inquiétante quand il s'éprend du jeune homme qui deviendra son rival. La chasse horrifique dans les forêts du Midwest se teinte alors d'un drame intime.

Collection : Urban Indies

SCÉNARISTES : JAMES TYNION IV, TATE BROMBAL, WERTHER DELL’EDERA - DESSINATEUR : CHRIS SHEHAN

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : #1-5

Prix : 10 €



----------------------------------------

Justice Society of America le nouvel âge tome 2

Alors que Superman, Green Lantern et la Société de Justice tentent d'arrêter Magog, ce dernier leur fait une révélation : Gog, l'être ancien qui vient de s'éveiller, est en réalité le Dieu qui sauvera la Terre. Si le monde peut être sauvé, cela devra passer la foi et la vénération de l'humanité toute entière. Un marché que les protecteurs de la Terre semblent peu enclins à accepter...

Collection : DC Classiques

Série : Justice Society of America Le Nouvel Âge

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : DALE EAGLESHAM

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 480 pages

Contenu vo : Contenu : Justice Society of America #16-26 + Annual #1 + JSA Kingdom Come Special : Magog + JSA Kingdom Come Special : Superman + JSA Kingdom Come Special : The Kingdom + JSA #50

Prix : 35 €



----------------------------------------

La colère de Black Adam

Ancien champion du Sorcier Shazam et détenteur du pouvoir de l'éclair vivant, Teth-Adam a passé de nombreux siècles dans un sommeil magique, rêvant de son Égypte antique. Réveillé aux temps modernes, il décide de faire régner la justice par tous les moyens possibles. Ses méthodes expéditives attirent l'attention de tous les super-héros du monde, et sous peu, Black Adam se retrouve seul contre le monde entier. Mais derrière cet inflexible justicier en lutte perpétuel contre le mal se cache un être blessé et fragile, hanté par un amour perdu.

Collection : DC Nemesis

Série : La Colère de Black Adam

SCÉNARISTES : PETER TOMASI, JOHN OSTRANDER, COLLECTIF - DESSINATEURS : DOUG MAHNKE, COLLECTIF

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 272 pages

Contenu vo : Black Adam The Dark Age #1-6 + World War III

Prix : 23 €



----------------------------------------

Something is Killing the Children tome 4

Dans la petite ville d'Archer's Peak, théâtre de disparitions inexpliquées, Erica Slaughter n'a eu de cesse de se battre contre les monstres. Héritière des préceptes de l'ordre de Saint-Georges, la redoutable tueuse a vu ses sens forgés au prix de nombreux sacrifices. Déterminée à percer les secrets de ses origines, elle opère un retour dans la maison qui l'a formée, avide de réponses.

Collection : Urban Indies

Série : Something is Killing the Children

SCÉNARISTES : JAMES TYNION IV, WERTHER DELL’EDERA - DESSINATEUR : WERTHER DELL’EDERA

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : #16-20

Prix : 16 €



----------------------------------------

Superman Infinite tome 3

Aux confins de la galaxie, un peuple entier s'abîme dans la servitude. Les hordes du Warworld sont tombées sous la coupe de Mongul et agonisent sous le poids des chaînes. Accompagné de l'équipe de The Authority, Superman s'est mis en devoir de leur porter secours. Mais le Dernier Fils de Krypton est loin de s'attendre à une telle résistance. Et l'enjeu est de taille, car c'est le destin de la planète entière qui se joue dans cet affrontement !

Collection : DC Infinite

Série : Superman Infinite

SCÉNARISTES : PHILLIP KENNEDY JOHNSON, GRANT MORRISON - DESSINATEURS : DANIEL SAMPERE, MIKEL JANIN

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Action Comics #1036-1040

Prix : 16 €



----------------------------------------

The Department of Truth tome 2

Cole Turner a cru bien faire en rejoignant l'équipe de Lee Harvey Oswald. Mais à présent qu'il en apprend davantage sur les fonctions de son supérieur au sein du Département de la Vérité, le doute l'assaille... De plus en plus de tulpas – les formes tangibles créées par les sphères complotistes – s'incarnent dans le monde réel, et il est plus que temps de réagir et de choisir un camp.

Une plongée au coeur des plus grands complots de l'Histoire moderne et d'aujourd'hui !

Âge : Adulte

Collection : Urban Indies

Série : The Department of Truth

SCÉNARISTE : JAMES TYNION IV - DESSINATEUR : MARTIN SIMMONDS

Date de sortie : 24 juin 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Department of Truth #8-13

Prix : 18 €



Après le planning de chez HiComics, voici venir le planning du mois de Juin 2022 de chez Urban Comics. Et il y a pas mal de chose qui arrivent, avec sans oublier l'offre de l'été avec pas mal de bons comics pour 4.90€ (je ferais un autre article demain).