Les années 1980 ont vu une domination du monde du basket par la légendaire équipe des Lakers. De nouvelles stars font alors leur ascension aux USA et dans le monde entier dont Magic Johnson. Retour sur une équipe qui a marqué toute une génération.

Bon, j'ai presque fini la série Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty sur OCS et je ne peux que vous conseiller de regarder cette série.C'est tellement bon, même pour un non initiés de basket-ball. Les acteurs sont tous brillant, mentions spéciales à John C Reilly et Jason Clarke, sans compter sur Quincy Isaiah, dans le rôle de Magic Johnson. En vrai, tout le casting est incroyable, j'aime aussi, la façon dont est filmé la série, avec parfois des plans bien années 70-80. La reconstitution des années 70-80 est assez impressionnante avec beaucoup de décors et d'objets qui rappelle des souvenirs.Cette série est une pépite, en espérant que la saison 2 débarque vite.