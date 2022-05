Adam Strange, héros victorieux des guerres de Rann–Thanagar, savoure une retraite bien méritée sur Terre en compagnie de sa femme Alanna. En pleine tournée pour la promotion de son autobiographie, il est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche le massacre d'innocents durant le conflit galactique. Quelques heures plus tard, ce même lecteur est retrouvé assassiné, à coup de blaster. Il reviendra à Mr Terrific de faire toute la lumière sur cette affaire.

Petit avis sur le comics Strange adventures de chez Urban Comics.En général, je reste sur des valeurs sûres, comme les TMNT, Batman, Superman, Star Wars, un peu de Marvel, mais c'est assez rare que je m'aventure dans des comics que je ne connais pas. Évidemment, ça arrive, avec Doc Frankenstein, Red Shanghai, Locke & Key, ou bien encore The Cape (qui arrive bientôt, oublié la série TV, apparemment le comics est fou). Mais quand il y a Tom King sur la couverture, mon petit cœur de lecture de comics me dit "foncé". Et j'ai bien évidemment eu raison de l'écouter !!J'ai quand même regarder, d'où venait Adam Strange, pour info m, il est apparu en 1958, dans le numéro 17 de Showcase : Adam Strange.Ce numéro est une réussite, Tom King, nous livre une aventure vraiment sympathique, où il déconstruit le mythe du super-héros américain, avec une intrigue frôlant le thriller. Ce qui en ressort, une intrigue forte, des dessins de toute beauté, la partie qui se passe dans le présent est dessiné par Mitch Gerads, il nous livre une très belle ambiance sombre et pensante. Quant à la partie dans le passé, pendant la guerre de Rann–Thanagar, nous devons les dessins à Evan Shaner. Qui lui, nous dévoile une ambiance plus chaleureuses, plus optimiste quant à l'avenir.Pour moi, ce Strange Adventures est une belle réussite, je pense d'ailleurs me prendre les comics plus anciens.