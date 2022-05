Dans Roller Champions, deux équipes de trois joueurs s’affronteront pour être les premiers à marquer cinq points. Pour marquer des points, il suffira de lancer la balle dans le but à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas tout : plus les joueurs feront de tours autour de l'arène, plus ils obtiendront de points, à condition que leur équipe reste en possession du ballon. Ils devront longer les murs de l'arène, utiliser efficacement plusieurs techniques de tacles et d’esquives et enfin, se coordonner avec leurs coéquipiers pour remporter la victoire face à leurs adversaires et rouler vers la gloire.



En gagnant des matchs et en grimpant dans les classements, les portes de stades et de ligues à la renommée croissante s'ouvriront aux joueurs jusqu'à atteindre la ligue des Champions d’élite. Tout au long de leur périple, les joueurs pourront gagner des fans supplémentaires, découvrir de nouvelles cartes, s'affronter via des modes de jeu à durée limitée et personnaliser entièrement l’apparence de leur champion. En plus des nombreux objets à débloquer, des récompenses cosmétiques exclusives pourront être acquises à chaque nouvelle saison grâce au Roller Pass.

Le jeu de roller de Ubisoft, Roller Champions se date enfin et nous aurons droit d'y jouer rapidement, car il sera disponible dès le 25 Mai. Le jeu sera un free-to-play en PvP par équipes, il sera disponible sur PS4, PS5, XBOX, Series X|S, Switch, PC via Ubisoft Store, Stadia et ultérieurement sur Amazon Luna.