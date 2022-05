Après la mort de Bunny Folger, la présidente de l’immeuble luxueux Arconia, Charles, Oliver et Mabel se lancent dans une nouvelle enquête avec beaucoup plus d'assurance. Seulement, quelques petits problèmes viennent compliquer les choses : ils sont tous les trois publiquement impliqués dans le meurtre de Bunny, un podcast concurrent vient leur faire de l’ombre et ils doivent faire face à des voisins persuadés qu’ils sont des meurtriers.

La saison 2 de la série Disney+, Only Murders in the Building, se dévoile avec un teaser et une affiche.Cette saison 2 sera disponible le 28 Juin sur Disney+, avec en plus des acteurs Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez, nous aurons droit à de nouvelles têtes avec Amy Schumer, Cara Delevingne, Michael Rapaport et la célèbre actrice oscarisée Shirley MacLaine.