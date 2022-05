Les éditions Huginn & Muninn débarque avec un mook Star Wars, de très bonne qualité. Que ce soit au niveau du livre entre magazine et beau livre (comme ils savent les faire, il faut avouer que tous leurs livres sont de très bonnes qualités. En tout cas, moi j'adore leurs ouvrages), mais aussi dans le contenu que celui-ci propose. IL y a énormément de choses à découvrir.Le programme de ce premier mook est riche, avec pour commencer l'inspiration qu'a eu le Japon sur la saga de George Lucas. Perso, j'ai bien aimé ce chapitre, en même tant on y parle de Kurusawa alors bon, en tant que fan de ses oeuvres je ne peux qu'aimer ce premier ....... Vient ensuite, "Palpatine, l'ultime méchant", avec en bonus une interview avec Ian McDiarmid. Le comédien livre pas mal d'anecdotes sur les coulisses de la saga."Jar Jar Binks", ou y apprend beaucoup de choses, mais surtout que Jar Jar est un personnage important dans la saga et non pas le guignol que certaines personnes voyait en lui."Gredoo", retour sur un personnage aimé de la saga, Paul Blake, revient sur les coulisses du personnage, d'ailleurs, qui a tiré le premier ?"Doug Chang, Inventer des mondes", l'artiste, aujourd'hui Vice-Président de LucasFilm revient sur son parcours depuis ses débuts. Ensuite nous avons un retour sur Rian Johnson, John Williams et d'autre noms emblématiques de la saga Star Wars.Je ne vais pas vous dévoiler tout le livre car ça serait gâcher la découverte, sachez juste qu'il y a une interview de Timothy Zahn, qui revient sur sa participation à la saga, avec ses différents livres et surtout avec la création du personnage culte Thrawn, qui je l'espère aura droit à plus que des apparitions dans Rebels et Clone Wars. Genre une série ou un film serait vraiment dingue, mais je peux rêver, je crois.Il y a une parties sur le marchandising, avec le fabriquant Kenner qui c'est occupé des jouets Star Wars.Bref, vous l'aurez compris, ce premier mook Star Wars de chez Huginn & Muninn est un petit bijou pour tous les fans de la saga Star Wars, mais aussi pour ceux qui ne connaisse pas tous les codes de leouvre de George Lucas. En plus, le format est idéal pour le mettre dans sa bibliothèque, oui, c'est un objet de collection pour moi. Donc, ca ce lis dans un bon fauteuil et pas la ou on lisais les notices de nos jeux vidéo.Pour un prix de 24.90€ et plus de 200 pages, avec de belles illustrations pour accompagnée les textes, ce mook est un indispensable pour les fans et même pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la saga de George Lucas. Le prochain numéro sera disponible en Mai 2023 et j'ai hâte de l'avoir en main.