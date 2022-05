La nouvelle saison de The Boys se dévoile avec un trailer en attendant sa sortie le 3 JuinCette nouvelle saison, verra venir Jensen "Dean Winchester" Ackles, dans le rôle de Soldier Boy et Laurie Holden en tant que Crimson Countess.

